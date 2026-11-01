ОАЕ нагородили двох пілотів flydubai за посадку літака після нападу в кабіні — NDTV World

ОАЕ нагородили пілотів Рована Тута та Хенсона Стівена, які допомогли безпечно посадити літак flydubai в Саудівській Аравії після нападу другого пілота на капітана рейсу. Як повідомляє NDTV World, обидва льотчики отримали орден Заїда II першого класу. Таку саму відзнаку отримав поранений капітан Сміт Маччхар.

Посадка після інциденту в кабіні

Інцидент стався 30 вересня на рейсі FZ1073, який виконувався літаком Boeing 737 за маршрутом Дубай — Тель-Авів. За даними NDTV World, другий пілот Хамам аль-Хаммамі, громадянин Оману, напав у кабіні на індійського капітана Сміта Маччхара, використавши аварійну сокиру. Капітан зазнав тяжких травм і втратив багато крові.

Тут і Стівен перебували на борту як додаткові члени екіпажу та мали керувати літаком на зворотному рейсі. Після інциденту вони зайшли до кабіни, взяли управління на себе та посадили пошкоджений літак в аеропорту Саудівської Аравії. Пасажирів згодом доправили до Тель-Авіва іншим літаком.

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Відзнаки для екіпажу

За інформацією The Times of Israel, яку наводить NDTV World, під час інциденту літак знизився приблизно на 16 тисяч футів за 30 секунд, а також було пошкоджено кермо напрямку. Імена Тута і Стівена оприлюднили 27 жовтня під час відзначення екіпажу в ОАЕ. Президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахаян надав відзнаки членам екіпажу, а кронпринц Дубая шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум вручив медалі на церемонії.

Рован Тут раніше працював у південноафриканській авіакомпанії Airlink і приєднався до flydubai у 2023 році. Він є сином колишнього південноафриканського крикетиста Баррі Тута. Хенсон Стівен до роботи у flydubai був пілотом Fiji Airways.

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