ОАЕ схвалили план розвитку геноміки до 2031 року — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах схвалили Національний генеральний план розвитку геноміки на 2026–2031 роки, який має розширити застосування персоналізованої медицини для громадян країни. Рішення затвердив кронпринц Абу-Дабі та голова Виконавчої ради емірату шейх Халід бін Мохамед під час засідання Ради геному Еміратів, повідомляє The National.

Від збору даних до клінічного застосування

План передбачає перехід від накопичення геномних даних до їхнього використання в клінічній практиці, ранній профілактиці та точній медицині. Основою програми став Еміратський геномний проєкт, кількість учасників якого досягла одного мільйона. Посадовці називають його наймасштабнішою у світі популяційною програмою геномного дослідження.

У межах нового плану влада має намір охопити програмою 100% громадян ОАЕ, надати персоналізовані геномні звіти 900 тисячам учасників, розширити генетичний скринінг новонароджених по всій країні та посилити захищене дослідницьке середовище Trusted Research Environment.

Звіти та скринінг новонароджених

Персоналізовані геномні звіти планують зробити доступними через платформу Tamm із грудня 2026 року. Вони охоплюватимуть 214 спадкових генетичних станів і показників здоров’я.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Національна програма генетичного скринінгу новонароджених охоплює понад 730 генів, пов’язаних із більш ніж 815 дитячими генетичними станами, для яких можливе раннє лікування.

Голова Департаменту охорони здоров’я Абу-Дабі та генеральний секретар Ради геному Еміратів Мансур Аль-Мансурі заявив, що план встановлює нові критерії використання геноміки в клінічних застосуваннях на рівні громади. За його словами, геномна база даних країни дасть змогу поєднати ці відомості із системою охорони здоров’я на базі штучного інтелекту для профілактики та точної медицини.

Trusted Research Environment забезпечує захищений цифровий простір для аналізу даних за допомогою ШІ. Від моменту запуску платформа отримала запрошення від 21 дослідницької та медичної установи з різних країн.

Читай нас у