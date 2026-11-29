В Об’єднаних Арабських Еміратах ухвалили федеральний декрет-закон, який спрощує роботу фінансових установ і компаній із фінансових вільних зон на основній території країни. Ліцензовані у таких зонах компанії зможуть здійснювати діяльність поза ними за умови отримання необхідних регуляторних погоджень і виконання встановлених вимог, повідомляє The National.

Робота без фізичної присутності

Новий закон уточнює правила, за якими працюють фінансові вільні зони, та розширює можливості компаній діяти одночасно в різних юрисдикціях ОАЕ. Урядове медіаофіс заявило, що зміни мають надати інвесторам і бізнесу чіткіше розуміння законодавства, полегшити дотримання правових вимог і зміцнити впевненість у проведенні операцій.

За окремих умов компаніям із фінансових вільних зон можуть дозволити працювати на основній території ОАЕ без створення там фізичної присутності. Закон також передбачає можливість для міжнародних і регіональних компаній у країні та за її межами користуватися послугами регіональних казначейських центрів.

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Операції в дирхамах

Документ має посилити інтеграцію фінансових установ на основній території ОАЕ та у вільних зонах, зокрема щодо розміщення цінних паперів, лістингу й торгівлі на двох ринках. Водночас за вільними зонами зберігаються їхні окремі правові та регуляторні режими.

Фінтех-компанії, створені або ліцензовані у фінансових вільних зонах, зможуть виконувати операції клієнтів і проводити розрахунки за ними в еміратських дирхамах через спеціально визначені рахунки в банках, ліцензованих Центральним банком ОАЕ. Такі рахунки використовуватимуть для зберігання коштів клієнтів, обробки платежів і повернення грошей відповідно до вимог центробанку.

Банкам, ліцензованим у фінансових вільних зонах, також можуть дозволити проводити операції в дирхамах і приймати депозити від клієнтів з основної території ОАЕ для потреб регіональних казначейських центрів. Це залежатиме від окремого регуляторного рішення.

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