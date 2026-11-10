ОАЕ та десятки країн підписали декларацію про безпеку ШІ для дітей — The National

ОАЕ та десятки інших країн підписали у Франції декларацію, спрямовану на захист дітей від неперевірених моделей штучного інтелекту. Ініціативу Children First Declaration просував президент Франції Еммануель Макрон під час Паризького форуму миру, повідомляє The National.

За словами Макрона, країни погодилися, що жодна система штучного інтелекту не має потрапляти до рук дітей без попереднього тестування, оцінювання та дозволу на використання. Президент Франції назвав декларацію значним кроком уперед.

П’ять напрямів роботи

Серед інших підписантів декларації — Австралія, Єгипет, Південна Африка, Іспанія, Німеччина та ООН. Учасники зобов’язалися посилити роботу у п’яти напрямах: охороні здоров’я, харчуванні, освіті, захисті та психосоціальному добробуті дітей у цифрову епоху. Вони планують досягти конкретних результатів до 2045 року.

Оголошення зробили напередодні Child Summit, скликаного Паризьким форумом миру. Саміт має надати учасникам сфери штучного інтелекту показники та найкращі практики, а також створити платформу співпраці державного й приватного секторів Action Hub for Children.

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Кошти на дослідження

Розробники OpenAI та Anthropic разом із провідними організаціями у сфері безпеки ШІ зобов’язалися виділити 8 млн євро, або $8,9 млн, на дослідження та інструменти для вивчення взаємодії штучного інтелекту з розвитком дітей.

Президент Паризького форуму миру Філіп Етьєн заявив, що мета ініціативи — захистити дітей від ризиків технологій, зокрема ШІ, забезпечивши дослідників ресурсами для вивчення впливу таких технологій на розвиток дітей і формування науково обґрунтованої політики.

Раніше Франція, Іспанія, Кенія та Австралія започаткували коаліцію за права дітей під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Її підтримали 26 держав і ООН.

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