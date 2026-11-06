ОАЕ та Ірак зірвали ввезення 200 тисяч таблеток каптагону — The National

Правоохоронці Об’єднаних Арабських Еміратів та Іраку запобігли ввезенню до Рас-ель-Хайми 200 тисяч таблеток каптагону та понад 30 кг наркотичних речовин. Під час операції затримали 20 підозрюваних у причетності до міжнародної мережі контрабанди, повідомляє The National.

Спільна операція

В операції брали участь Національне агентство ОАЕ з боротьби з наркотиками, поліція Рас-ель-Хайми, Генеральна дирекція Іраку з питань наркотиків і психотропних речовин та федеральні органи прокуратури.

За даними іракської сторони, слідчі збирали, аналізували й обмінювалися розвідувальною інформацією з колегами в ОАЕ. Це допомогло перехопити партію наркотиків, затримати кількох підозрюваних із наркотичними речовинами, а решту — під час окремих рейдів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ймовірний план мережі

За даними правоохоронців, серед затриманих є люди з арабських, африканських та азійських країн. Їх підозрюють у плануванні ввезення наркотиків до ОАЕ через прикордонну ділянку в Рас-ель-Хаймі з подальшим розповсюдженням у країні.

Серед вилучених речовин були кокаїн, кристалічний метамфетамін, марихуана, гашиш і синтетичний наркотик Spice. Іракські органи наголосили, що для протидії наркоторгівлі потрібна міжнародна співпраця, зокрема обмін інформацією та координація між відомствами для відстеження злочинних мереж і перекриття маршрутів контрабанди.

Читай нас у