ОАЕ відкинули критику Ірану щодо кандидатки в генсеки ООН — The National

В ОАЕ високопосадовці відповіли на критику Ірану щодо кандидатури еміратської дипломатки Лани Нусейбе на посаду генерального секретаря ООН. Голова парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у дописі в X поставив під сумнів її програму.

Відповідь посадовців ОАЕ

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що обговорення програми Нусейбе є доречним, однак коментарі Галібафа, на його думку, не мають об’єктивності. Він також сказав, що ці заяви ігнорують призначення ООН як майданчика для діалогу та врегулювання конфліктів, а не для закріплення ворожнечі й зведення рахунків.

Як повідомляє The National, Гаргаш назвав Нусейбе професійною дипломаткою, відомою прагненням долати розбіжності та надавати пріоритет дипломатії. Голова комітету з питань оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради Алі ан-Нуаймі зі свого боку звинуватив Галібафа у спробі повчати ОАЕ, пославшись на те, що він назвав іранським досвідом «експорту нестабільності».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перегони за посаду глави ООН

Нусейбе долучилася до перегонів за посаду керівника ООН минулої середи, коли серед восьми інших кандидатів не визначився очевидний фаворит. За даними видання, її кандидатуру підтримали країни Перської затоки та інші держави.

Другий і останній термін повноважень чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша завершується наприкінці року. Члени Ради Безпеки ООН уже провели кілька неформальних голосувань щодо наступника, але консенсусу поки не досягли. Нусейбе обіцяла домагатися зміни поколінь і реформувати ООН, визначивши чіткіші пріоритети. У разі обрання вона стане першою жінкою на посаді генерального секретаря ООН і другим представником арабських країн після єгиптянина Бутроса Бутроса-Галі.

Лану Нусейбе призначили посолкою ОАЕ при ООН у 2013 році. До цього вона обіймала кілька посад у міністерстві закордонних справ ОАЕ.

Читай нас у