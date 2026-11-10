ОАЕ відклали ліміт у п’ять авто на одного мешканця — The National

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ відклало запровадження обмеження, за яким один мешканець міг би зареєструвати не більш як п’ять транспортних засобів. Рішення ухвалили після збору громадської думки, повідомляє The National.

Заплановані обмеження

Ліміт був частиною змін до правил дорожнього руху, які мали набути чинності на початку 2027 року. Запропоновані норми передбачали максимум у п’ять автомобілів, зареєстрованих на одну людину. Також планувалося запровадити збори для тих, хто реєструватиме або поновлюватиме реєстрацію транспортних засобів понад початковий ліміт у два авто.

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Перегляд правил

У міністерстві заявили, що відтермінування діятиме до завершення перегляду та затвердження відповідних регуляторних вимог. Під час перегляду мають врахувати права власників автомобілів, потреби сімей та інвесторів, а також особливості використання класичних, рідкісних і розкішних транспортних засобів.

Водночас інші зміни, оголошені в межах рішення Кабінету міністрів ОАЕ №174 від 2026 року, залишаються без змін. Серед них — обмеження тривалості керування автомобілем до дев’яти годин протягом будь-яких 24 годин і мінімальний вік 15 років для отримання дозволу на керування електросамокатом.

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