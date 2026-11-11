ОАЕ відновили видачу нових віз громадянам Уганди — The National

Влада ОАЕ скасувала призупинення видачі нових віз громадянам Уганди, запроваджене у червні через спалах вірусу Ебола. Власникам угандійських паспортів дозволили в’їзд до Еміратів за умови, що після виїзду з Уганди минув щонайменше 21 день, повідомляє The National.

Обмеження для двох країн залишаються

Оновлені правила оголосили Національне управління з надзвичайних ситуацій, криз і лих ОАЕ, Міністерство охорони здоров’я та профілактики, а також Федеральне управління з питань ідентифікації, громадянства, митниці та безпеки портів.

Призупинення видачі нових віз зберігається щодо Демократичної Республіки Конго та Південного Судану через епідеміологічну ситуацію в цих країнах. Обмеження також поширюються на пасажирів, які прямують через ОАЕ транзитом, якщо до прибуття вони не провели понад 21 день за межами Уганди, ДР Конго або Південного Судану.

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Винятки для окремих категорій

В’їзд дозволять угандійським студентам, зарахованим до освітніх закладів ОАЕ до червня 2026 року, а також членам їхніх родин. До країни також зможуть прибути адміністративні працівники посольства Уганди зі звичайними паспортами та члени їхніх сімей.

Власники дипломатичних і спеціальних паспортів Уганди зможуть в’їжджати за медичними процедурами, встановленими для звільнених від обмежень категорій, у координації з відповідними органами. Гуманітарні та медичні випадки розглядатимуть індивідуально. Особи, які їдуть до ОАЕ на лікування, мають подати схвалені медичні висновки із зазначенням діагнозу, назви медзакладу та запланованої дати початку лікування.

Влада ОАЕ заявила, що надалі стежитиме за епідеміологічною ситуацією та за потреби оновлюватиме запобіжні заходи відповідно до оцінки ризиків.

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