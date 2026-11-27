В ОАЕ вперше випустили цифрові державні облігації, номіновані в дирхамах, на суму 180 млн дирхамів, або близько 49 млн доларів. Випуск здійснило Міністерство фінансів країни в межах програми суверенних казначейських облігацій, повідомляє The National.

Цифрові облігації мають дворічний строк обігу, а їхня прибутковість до погашення становить 4,98% річних. Випуск провели через цифрову інфраструктуру фінансового ринку Euroclear, а папери лістингували на біржі Nasdaq Dubai.

Облігації на блокчейні

Цифрові казначейські облігації є державними борговими цінними паперами, представленими на блокчейні або іншій технології розподіленого реєстру. Такі інструменти використовують цифрові токени та спільні реєстри для випуску, торгівлі й розрахунків.

Міністерство фінансів заявило, що для випуску й розрахунків застосували цифрову інфраструктуру, водночас зберігши інтеграцію з традиційними системами розподілу та розрахунків. Державний міністр з фінансових питань Мохамед Аль Хуссейні назвав операцію важливим етапом розвитку внутрішнього ринку боргових інструментів.

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Розподіл між банками

У випуску брали участь Standard Chartered, Citi та Emirates NBD. Облігації порівну розподілили між шістьма первинними дилерами: First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, Mashreq Bank, HSBC та Standard Chartered Bank.

Головний виконавчий директор Dubai Financial Market і Nasdaq Dubai Хамед Алі заявив, що лістинг демонструє можливість безпосереднього поєднання цифрового випуску та розрахунків із уже наявною біржовою інфраструктурою. За його словами, інвестори отримують прозорість і доступ до вторинного ринку, характерні для лістингових суверенних інструментів.

Міністерство також повідомило, що загальний обсяг випусків на листопадовому аукціоні казначейських облігацій і сукуків становив 920 млн дирхамів, а обсяг заявок — 3,04 млрд дирхамів. До цього обсягу увійшли сукуки на 550 млн дирхамів із погашенням у вересні 2031 року та новий випуск звичайних облігацій на 370 млн дирхамів із погашенням у листопаді 2028 року.

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