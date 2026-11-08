ОАЕ врятували 22 людей із вантажного судна в Оманській затоці — The National

Берегова охорона Національної гвардії ОАЕ евакуювала 22 людей після пожежі на борту вантажного судна в Оманській затоці. Усі люди на судні були громадянами арабських країн, їх безпечно доправили з корабля.

Евакуація екіпажу

Про операцію повідомляє The National з посиланням на державне агентство Wam. У Національній гвардії заявили, що операція відображає її постійні зусилля із захисту життя на морі та підтримання морської безпеки в регіоні.

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Інтенсивне судноплавство

Оманська затока є важливим маршрутом для регіональної та міжнародної торгівлі. Через інтенсивний рух суден оперативне реагування на надзвичайні ситуації має значення для безпеки кораблів та їхніх екіпажів.

У жовтні Національна гвардія ОАЕ також евакуювала 22 громадян азійських країн із нафтового танкера, де виникла пожежа, в Арабській затоці. Тоді всім евакуйованим надали першу допомогу, а їхній стан оцінювали як стабільний.

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