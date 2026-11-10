ОАЕ встановили штрафи до 750 тис. дирхамів для місць поклоніння — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах для немусульманських місць поклоніння встановили штрафи до 750 тисяч дирхамів, а за повторні порушення їхню ліцензію можуть призупинити. Рішення уряду ОАЕ, яке набуло чинності 14 жовтня, визначає санкції за 24 види порушень, повідомляє The National.

Регламент не запроваджує нових обмежень для немусульманських місць поклоніння, а оновлює механізм застосування чинних правил. Влада може винести попередження, накласти штраф або призупинити діяльність без звернення до суду. За більшістю категорій порушень четвертий випадок передбачає призупинення всієї діяльності на строк до трьох місяців.

Найбільші санкції

Найвищі штрафи передбачені за зв’язки з іноземними структурами та несанкціонований збір коштів. Формальні або неформальні контакти з дипломатичними чи офіційними установами іншої держави можуть коштувати 250 тисяч дирхамів за перше порушення і до 750 тисяч дирхамів за третє.

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Отримання пожертв, грантів або іншої підтримки з-за меж ОАЕ, а також збір чи реклама пожертв, зокрема через соціальні мережі, караються штрафами від 100 тисяч до 500 тисяч дирхамів залежно від кількості порушень. Проведення богослужінь поза ліцензованими приміщеннями або використання закладу не за призначенням може спричинити штраф у 100 тисяч дирхамів.

Ліцензії та фінансовий контроль

За роботу без поновленої ліцензії спершу оголошуватимуть попередження, а за повторні порушення стягуватимуть 25 тисяч і 50 тисяч дирхамів. Закладу нададуть 60 днів для поновлення ліцензії. Окремі санкції також встановлені за зміну членів правління без погодження, відсутність призначеного наглядача, несвоєчасні щорічні збори та внесення змін до статуту без дозволу влади.

Місця поклоніння повинні мати рахунок у банку в ОАЕ та повідомляти органам влади його реквізити. Витрачання готівки до її зарахування на затверджений банківський рахунок тягне попередження, а надалі штрафи; якщо порушення триває, ліцензію можуть призупинити на три місяці. Оскаржити накладене стягнення можна протягом 15 днів після повідомлення, а штраф необхідно сплатити впродовж 30 днів.

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