ОАЕ заявили про понад 960 затримань у міжнародній операції — The National

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ повідомило про міжнародну операцію Confrontation Ghost проти цифрового шахрайства, у межах якої затримали понад 960 людей. За даними The National, у ході операції також виявили незаконні кошти та активи на суму понад 39 млрд доларів.

Результати тримісячної операції

Операція, яку координувало МВС ОАЕ, тривала з 1 липня до 30 вересня. До неї долучилися правоохоронні органи 30 країн, Інтерпол, Global Anti-Scam Alliance та 13 приватних партнерів із технологічного, фінансового і платформного секторів.

За повідомленням видання, учасники операції зірвали понад 123,7 млн спроб онлайн-шахрайства у світі, заблокували 4126 банківських рахунків і закрили 570 акаунтів у соціальних мережах. Також вони провели 29 рейдів на об'єктах, пов'язаних із шахрайською діяльністю.

Правоохоронці ідентифікували ще понад 3500 підозрюваних і 15 500 потерпілих та обмінялися більш ніж 9000 відомостей. Серед країн-учасниць співпраці були Велика Британія, Японія, Південна Корея, Канада, Італія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Еквадор, Йорданія та Бахрейн.

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Напрями протидії шахрайству

Операція була зосереджена на шахрайстві із застосуванням штучного інтелекту, цифровому фінансовому шахрайстві та онлайн-шантажі інтимними матеріалами. Підтримку надали, зокрема, еміратські платформи Bayut і Dubizzle, а також Meta і TikTok.

Як зазначає The National, операція також допомогла захистити понад 4 млрд фінансових транзакцій, які щомісяця здійснюють із використанням технології токенізації. Генеральна директорка Бюро міжнародних справ МВС ОАЕ Дана Аль-Марзукі наголосила на важливості міжнародної взаємодії у протидії транскордонним мережам, що використовують цифрові платформи, фінансові сервіси та нові технології.

Виконавча директорка Управління ООН з наркотиків і злочинності Моніка Джума назвала Confrontation Ghost прикладом міжнародної співпраці у протидії новим формам злочинності. Вона звернула увагу на використання цифрових технологій, ШІ, банківських рахунків і криптовалют для шахрайства, переказу коштів та приховування їхнього походження.

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