Oasis можуть пропустити церемонію введення до Зали слави рок-н-ролу — NME

Британський гурт Oasis, за повідомленням NME, може пропустити церемонію введення до Зали слави рок-н-ролу, яка має відбутися пізніше цього місяця. Видання пише, що колектив нібито не планує бути присутнім на заході.

Серед цьогорічних лауреатів

Oasis увійшли до переліку артистів, яких цього року введуть до Зали слави рок-н-ролу. Разом із гуртом лауреатами стали Біллі Айдол, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Шаде, Лютер Вандросс, Філ Коллінз і Wu-Tang Clan.

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Третя номінація поспіль

У 2026 році Oasis номінували на введення до Зали слави рок-н-ролу втретє поспіль. Раніше гурт висували у 2024 та 2025 роках.

Після оголошення номінації фронтмен Ліам Галлахер подякував людям, які голосували за Oasis, і назвав це великою честю. Він також сказав, що ще в дитинстві мріяв одного дня потрапити до цієї зали слави. У матеріалі NME наведено й слова Галлахера про те, що він має інші справи та що зараз Різдво.

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