Oasis увійшли до Зали слави рок-н-ролу без участі учасників гурту — NME

Гурт Oasis увійшов до Зали слави рок-н-ролу під час церемонії в театрі Peacock у Лос-Анджелесі, США, однак жоден з учасників колективу її не відвідав. Про це повідомляє NME.

Гурт представив актор Боб Оденкерк, відомий за серіалом «Краще подзвоніть Солу». Він пожартував, що поява музикантів на церемонії була б нехарактерною для Oasis. Оденкерк також пригадав два концерти гурту: виступ 1998 року в Лос-Анджелесі та концерт возз'єднання 2025 року на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, який він назвав одним із найкращих вечорів свого життя.

Акустична версія Wonderwall

Після відео про кар'єру Oasis та возз'єднання гурту на сцену вийшов кантрі-виконавець Стівен Вілсон-молодший. Він сольно виконав акустичну версію хіта Oasis «Wonderwall» 1995 року з кантрі-елементами.

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Оденкерк розповів, що щодня слухав Oasis під час зйомок «Краще подзвоніть Солу», аби налаштуватися на потрібний стан. За його словами, музика гурту додавала йому самовпевненості, енергії та зухвалості.

Відсутність братів Галлагерів

Відсутність Ліама та Ноела Галлагерів на церемонії підтвердили раніше цього тижня. Ліам до цього критично висловлювався про Залу слави рок-н-ролу, а рішення не їхати пояснив у X тим, що поїздка надто далека заради одного вечора. Ноел того ж дня виступив у лондонському Royal Festival Hall разом із Goldie та Скін із Skunk Anansie в межах EFG London Jazz Festival.

Oasis увійшли до Зали слави з третьої спроби: раніше гурт номінували у 2024 та 2025 роках. Відзнака стосується вісьмох колишніх і нинішніх учасників: Ліама та Ноела Галлагерів, Пола Артурса, Гема Арчера, Пола Макгігана, Енді Белла, Тоні Маккерролла й Алана Вайта. Після туру возз'єднання Live '25 гурт готується до розпроданого світового туру Live '27 із 42 концертів у Великій Британії, Ірландії, Європі та Північній Америці.

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