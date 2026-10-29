Секретарка департаменту оборони Австралії Меган Квінн підтримала пропозицію високопосадовиці відомства попросити сенатський комітет не поширювати у соціальних мережах відеозаписи свідчень державних службовців. Як повідомляє The Guardian, це випливає з листування, отриманого виданням за запитом про доступ до інформації.

Запит до сенатського комітету

Заступниця секретаря департаменту з питань безпеки та майна Селія Перкінс 4 вересня заявила на слуханнях комітету, що представники оборонного відомства не погоджуються на повторне поширення їхніх свідчень у соцмережах. Вона послалася на позицію ради секретарів Австралійської державної служби, яка висловлювала занепокоєння можливим вириванням свідчень із контексту.

У поданні ради також ішлося, що змонтовані та доповнені відео з попередніх слухань нібито спричиняли неприйнятні особисті коментарі, насмішки, ворожість і образи щодо працівників. Сенатор від партії «Зелених» Девід Шубрідж заперечив проти такої вимоги, наголосивши, що свідчення дають на відкритому публічному слуханні. Комітет відхилив прохання Перкінс за рекомендацією секретаря Сенату.

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Аргументи посадовців

У листі до Квінн від 25 серпня Перкінс запропонувала додати до виступу чітку заяву про незгоду свідків на поширення відредагованих записів у соцмережах. Вона аргументувала це потребою забезпечити безпечні умови праці, ризиком онлайн-цькування, а також кібернетичними загрозами й загрозами з боку іноземних розвідок.

Квінн відповіла, що готова підтримати використання такого формулювання. Двоє інших заступників секретаря департаменту, Джон Рід і Кет Паттерсон, також схвалили запропонований текст із незначними змінами. Перкінс повідомляла колегам, що обговорювала ініціативу з офісами віцепрем’єр-міністра Річарда Марлза та помічника міністра оборони Пітера Халіла. За даними видання, жоден із цих офісів не давав їй вказівок щодо змісту заяви.

Речник оборонного відомства не надав окремого коментаря, натомість звернув увагу на заяву Квінн у Сенаті. Вона зазначила, що поводження зі співробітниками після слухань іноді може суперечити обов’язку роботодавця забезпечувати їхнє здоров’я та безпеку.

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