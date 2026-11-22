Оборонне відомство Ізраїлю відкинуло оцінку Міністерства фінансів країни про нестачу 100 млрд шекелів для фінансування закупівель американського озброєння. Високопоставлене джерело в оборонному секторі назвало такі розрахунки викривленням цифр, повідомляє Jerusalem Post.

Суперечка щодо американської допомоги

За словами джерела, заяви президента США Дональда Трампа про можливе припинення допомоги Ізраїлю не означають, що кошти вже стали недоступними. Комітет Сенату США з асигнувань цього тижня оприлюднив ізраїльські складові проєкту американського бюджету на 2027 рік, до яких включено фінансування в межах меморандуму про взаєморозуміння між країнами.

Представник оборонного відомства зазначив, що проєкт бюджету ще може бути винесений на голосування, а його положення можуть змінитися. Водночас, за його словами, наразі немає підстав стверджувати, що фінансування на 2027 рік остаточно втрачено.

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Резерви в шекелях

Мінфін заявляв про бюджетний розрив у 31 млрд доларів, або більш як 100 млрд шекелів. Однак в оборонному відомстві сказали, що доларові зобов’язання Ізраїлю, які виходять за межі чинної угоди про військову допомогу зі США після 2028 року, становлять близько 16 млрд доларів.

Йдеться, зокрема, про укладені останніми роками контракти на повітряні платформи, включно з ескадрильями винищувачів. Постачання літаків і платежі за ними триватимуть після 2028 року. Оборонне відомство стверджує, що для кожного такого валютного зобов’язання урядовими рішеннями передбачено резервне джерело фінансування у шекелях на випадок відсутності американських коштів.

За даними оборонного сектору, з багаторічного плану на 350 млрд шекелів реально заплановано витратити на закупівлі близько 200 млрд шекелів. Ще приблизно 130 млрд шекелів зарезервовано на випадок, якщо Ізраїль і США не укладуть нової угоди про військову допомогу. Водночас виділення такого резерву може суттєво обмежити можливості державного бюджету для фінансування інфраструктури, охорони здоров’я та освіти.

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