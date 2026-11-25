У США обрана губернаторка штату Джорджія Кейша Ленс Боттомс складе присягу 12 січня на арені State Farm Arena в центрі Атланти. Церемонія розпочнеться об 11:00, а Боттомс стане 84-ю губернаторкою штату, повідомляє The Hill.

Церемонія в Атланті

Інавгурацію проведуть на домашній арені баскетбольного клубу Atlanta Hawks. Разом із Боттомс присягу складуть обраний віцегубернатор Джош Маклорін та інші посадовці штату, які обійматимуть конституційні посади.

Глава апарату перехідної команди Тарон Джонсон заявив, що State Farm Arena обрали через значний інтерес до події, аби жителі з різних частин Джорджії могли взяти участь у церемонії. За його словами, команда Боттомс готується розпочати роботу в перший день каденції з програмою, зосередженою на зниженні витрат, створенні можливостей і зміцненні майбутнього громад штату.

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Історичне призначення

Боттомс стане першою темношкірою жінкою в історії США, яка обійме посаду губернаторки. Вона також буде першою жінкою та першою темношкірою людиною на посаді губернатора Джорджії. Вона змінить республіканця Браяна Кемпа, який не міг балотуватися на новий термін через обмеження кількості каденцій.

Раніше Боттомс була меркою Атланти у 2018–2022 роках, а згодом працювала старшою радницею в адміністрації Джо Байдена. На виборах цього місяця вона перемогла керівника у сфері охорони здоров’я, республіканця Ріка Джексона, з перевагою понад 8 відсоткових пунктів, за даними Decision Desk HQ. Вона стане першою представницею Демократичної партії на чолі Джорджії після Роя Барнса, який залишив посаду 2003 року.

Перехідна команда

До перехідної команди Боттомс під назвою Georgia’s Promise увійшли представники бізнесу та індустрії розваг. Співголовою ініціативи є медіаменеджер Тайлер Перрі; серед її учасників також засновник Home Depot Артур Бланк і колишня генеральна директорка Walgreens Розалінд Брюер. Додаткову інформацію про квитки на інавгурацію та плани щодо інавгураційного балу команда обіцяє оприлюднити найближчими тижнями.

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