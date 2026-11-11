Обраний конгресмен Леонард заявив про погрози через Джеффріса — Anadolu Agency

У США обраний конгресмен-демократ від штату Огайо Дон Леонард заявив, що високопоставлені законодавці його партії погрожували ускладнити йому роботу та завадити переобранню, якщо він не підтримає лідера демократичної меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса на посаду спікера. Про це 11 листопада повідомило Anadolu Agency.

Умови підтримки

За словами Леонарда, увечері 10 листопада він зустрічався зі старшими законодавцями-демократами. Він стверджує, що вони застерегли його від висування умов для підтримки Джеффріса.

Леонард прагнув отримати зобов’язання щодо просування конституційної поправки для скасування рішення Верховного суду у справі Citizens United, яке стосується фінансування виборчих кампаній. Також він хотів домогтися припинення підтримки США Ізраїлю та війни в Ірані.

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Обраний конгресмен заявив, що співрозмовники недвозначно попередили його про можливу політичну помсту. За його словами, вона могла б означати ускладнення його життя у Вашингтоні протягом наступних двох років і сприяння його поразці на виборах 2028 року. Леонард не назвав посадовців, які нібито висловлювали ці погрози, а його твердження незалежно не підтверджені.

Реакція керівництва партії

Голова Демократичної фракції Палати представників Піт Агвілар, коментуючи заяву Леонарда, сказав, що не знає, про яких старших демократів ідеться. Він також підтвердив підтримку Джеффріса та заявив, що «немає жодних сумнівів», що той стане наступним спікером.

Леонард переміг чинного республіканця Майка Кері в 15-му виборчому окрузі Огайо, який президент Дональд Трамп виграв приблизно з перевагою у 10 відсоткових пунктів на президентських виборах 2024 року. Вибори партійного керівництва демократи Палати представників мають провести 18–19 листопада, а повний склад Палати обиратиме спікера 3 січня 2027 року, коли розпочне роботу 120-й Конгрес.

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