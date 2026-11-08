Обраний сенатор Таларіко з’явився у Saturday Night Live — The Hill

Обраний сенатор від Техасу Джеймс Таларіко з’явився у скетчі американського шоу Saturday Night Live після перемоги на виборах у США. Як повідомляє The Hill, політик узяв участь у вступному номері випуску, присвяченому проміжним виборам.

Скетч про вибори

У номері під назвою Post-Midterm Cold Open актори Сара Шерман і Кінан Томпсон зіграли відповідно члена Палати представників Гакіма Джеффріса та сенатора Чака Шумера. Їхні персонажі святкували перемогу Демократичної партії, яка, за сюжетом скетчу, здобула контроль над обома палатами Конгресу.

До них приєднався персонаж президента Дональда Трампа у виконанні Джеймса Остіна Джонсона. Під час монологу він згадав прізвисько Talafreako, яким Трамп називав Таларіко. Сам політик вийшов на сцену та представився як людина, що щодня надсилала повідомлення з проханням пожертвувати 5 доларів.

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Заяви про співпрацю

У скетчі Таларіко сказав, що співпраця з президентом могла б поліпшити життя пересічних американців, після чого пожартував про прагнення глядачів до змін у вступних номерах шоу. У випуску також показали пародійні появи віцепрезидента Джея Ді Венса та міністра оборони Піта Гегсета.

The Hill зазначає, що під час передвиборчої кампанії Таларіко говорив про готовність співпрацювати з Трампом і рухом MAGA щодо розширення доступу до медичної допомоги, будівництва нового житла та скорочення бюрократичних процедур. В інтерв’ю The Diary of a CEO він висловив сподівання, що проміжні вибори стануть сигналом для президента та його адміністрації змінити курс.

Станом на неділю Таларіко випереджав Кена Пакстона приблизно на 12 відсоткових пунктів за підрахунку понад 95% бюлетенів, за даними партнера The Hill Decision Desk HQ.

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