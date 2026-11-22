На конгресі Конфедерації африканського футболу в Нігерії представили шість арен для матчів Кубка африканських націй, який наступного року спільно проведуть Кенія, Танзанія та Уганда. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Арени трьох країн

Кенія прийматиме матчі лише в столиці Найробі — на новому стадіоні «Таланта», розрахованому на 60 тисяч глядачів. Його відкриття заплановане на січень.

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У Танзанії для турніру обрали три майданчики — в Аруші, Дар-ес-Саламі та на Занзібарі. Уганда використає Національний стадіон імені Мандели в Кампалі та новозбудований стадіон «Хоїма-Сіті», де збірна країни вже проводила останні домашні міжнародні матчі.

Дати турніру

У змаганні візьмуть участь 24 команди, а матчі мають відбутися з 19 червня до 17 липня. Місце проведення фіналу ще не визначили. Попередній розіграш Кубка африканських націй проходив у Марокко з грудня 2025 року до січня 2026 року: матчі тоді приймали рекордні дев'ять арен у шести містах.

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