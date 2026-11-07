Обсерваторія Рубін виявила два супутники Чумацького Шляху — ScienceDaily
Обсерваторія Віри Рубін на горі Серро-Пачон у чилійських Андах виявила два раніше невідомі супутники Чумацького Шляху — карликову галактику Aquarius IV та зоряне скупчення Rubin-GC1. Відкриття зробили за попередніми спостереженнями, що охопили близько 7% нічного неба, повідомляє ScienceDaily.
Aquarius IV — надзвичайно тьмяна невелика галактика на віддаленій околиці Чумацького Шляху, приблизно за 355 тисяч світлових років від Землі. Rubin-GC1 є зоряним скупченням на протилежному боці нашої галактики. Його не помічали раніше, зокрема через щільні хмари космічного пилу в цій ділянці неба.
Пошук тьмяних об’єктів
Навколо великих галактик, зокрема Чумацького Шляху, розташовані менші системи — карликові галактики та зоряні скупчення. Астрономи наразі ідентифікували приблизно 65 галактик-супутників Чумацького Шляху, однак, за деякими оцінками, сотні таких галактик можуть залишатися невиявленими через надзвичайну тьмяність.
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Науковці аналізували попередні спостереження, зібрані між квітнем 2025 року та січнем 2026 року. Дослідження Aquarius IV опублікували в Research Notes of the AAS; роботу про Rubin-GC1 прийняв до публікації The Astrophysical Journal Letters. Провідним автором дослідження Aquarius IV став студент Єльського університету Вільям Черні, а першим автором роботи про Rubin-GC1 — Аашай Пай з Чиказького університету.
Десятирічний огляд неба
Обсерваторія Рубін розпочала десятирічний огляд Legacy Survey of Space and Time. Для нього використовують 8,4-метровий оглядовий телескоп Симоні та цифрову камеру з роздільною здатністю 3,2 гігапікселя. Проєкт має регулярно знімати великі ділянки неба Південної півкулі та створити детальний запис змін на ньому.
Одне з головних завдань огляду — дослідження гало Чумацького Шляху, де містяться зорі, газ, темна матерія, слабкі галактики-супутники та зоряні скупчення. Учені зазначають, що надзвичайно тьмяні галактики на кшталт Aquarius IV можуть допомогти перевіряти моделі формування галактик, вивчати історію складання Чумацького Шляху та властивості темної матерії.