Обвал будинку в Брукліні забрав життя щонайменше 8 людей — The Guardian

У Брукліні, Нью-Йорк, унаслідок обвалу триповерхового житлового будинку загинули щонайменше вісім людей, ще щонайменше 17 постраждали. Рятувальники продовжували пошуки можливих уцілілих під завалами вранці 12 листопада, повідомляє The Guardian.

Будівля в районі Флетбуш обвалилася близько 16:00 11 листопада. За даними міської влади, четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Серед потерпілих щонайменше семеро дітей, однак невідомо, чи є серед загиблих неповнолітні.

Пошукова операція

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані заявив, що серед 17 поранених є троє пожежників. Він закликав людей не наближатися до місця трагедії на Флетбуш-авеню, де близько 250 співробітників пожежної служби Нью-Йорка працювали в умовах, які мер назвав вкрай небезпечними.

Для розбирання великих уламків уночі залучили екскаватор. У пошуковій операції також використовували дрони та кінологічні підрозділи. Представники пожежної служби заявили, що сподіваються знайти тих, хто міг вижити під завалами.

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За повідомленням місцевого телеканалу WABC, з-під уламків урятували вагітну жінку. Декількох людей, які залишилися без житла через обвал, прихистила церква Bethesda Church of God in Christ навпроти місця події.

Розслідування причин

Будинок стояв на межі ділянки, де для будівельного проєкту знесли одноповерхову споруду та проводили земляні роботи. Після обвалу цегла й дерев'яні конструкції заповнили котлован. Сусідня будівля, що мала спільну стіну зі зруйнованою, встояла, однак її стіну зірвало, оголивши внутрішні приміщення.

Інспектори Департаменту будівель Нью-Йорка почали розслідування причин обвалу. Телеканал NY1 повідомив, що в травні відомство фіксувало кілька порушень на сусідньому будівельному майданчику, зокрема проведення робіт попри припис про їх зупинення. За даними NY1, міський департамент житлового господарства також зафіксував майже 100 порушень щодо зруйнованого будинку з 1972 року.

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