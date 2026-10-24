Обвинувачений у вбивстві Бебі Нікіти заявив, що не був її біологічним батьком — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, 34-річний обвинувачений у вбивстві чотирирічної дівчинки, відомої як Бебі Нікіта, заявив суду, що не був її біологічним батьком. Це пролунало під час слухань щодо призначення покарання, оскільки чоловік визнав відповідальність за смерть дитини, повідомляє TimesLIVE.

Свідчення обвинуваченого

Під час перехресного допиту чоловік підтвердив, що дівчинка була донькою його співобвинуваченої — її матері. Провадження щодо жінки виділили в окрему справу. Їй інкримінують неповідомлення про ймовірне насильство та сексуальні злочини; вона, як очікується, подасть клопотання про звільнення під заставу.

Чоловік також визнав, що бив свого трирічного сина, який перебував під його опікою. За його словами, приблизно три місяці він доглядав за обома дітьми вдень, поки їхня мати працювала. Обвинувачений сказав, що бив Бебі Нікіту та її брата руками, а причиною своєї поведінки назвав уживання наркотиків.

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Позиції сторін щодо покарання

Сторона обвинувачення послалася на результати розтину, за якими причиною смерті були тупа травма голови, гіпоксія — нестача кисню в тканинах і органах — та пов'язані з цим ускладнення. Захист стверджував, що гіпоксію слід врахувати під час визначення покарання. Прокурор заперечив, заявивши, що нестача кисню була пов'язана з діями обвинуваченого, а не була окремим медичним станом.

Прокуратура наполягає на довічному ув'язненні, посилаючись на тяжкість інкримінованих злочинів, завдані дітям травми та відсутність, на її думку, вагомих і переконливих обставин для пом'якшення вироку. Захист просив врахувати, що чоловік раніше не був судимий, визнав провину та висловив каяття.

Обвинуваченому також інкримінують напад, зґвалтування та жорстоке поводження з дитиною. Прокурор зазначив, що за обвинуваченням у вбивстві дитини та за епізодами зґвалтування дитини може застосовуватися довічне ув'язнення, а за жорстоке поводження з дитиною передбачене мінімальне покарання у 10 років позбавлення волі. Суд відклав рішення щодо вироку до 27 жовтня; чоловік залишатиметься під вартою.

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