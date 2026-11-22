У столиці Судану Хартумі армійська протиповітряна оборона перехопила безпілотники, що пролітали над містом. Про це з посиланням на очевидців повідомляє Anadolu Agency.

Вибухи та вогонь ППО

За словами очевидців, дрони перехоплювали насамперед над східною частиною Хартума, де розташований Міжнародний аеропорт Хартума. Вони також чули вибухи та вогонь протиповітряної оборони в районах Буррі, Ер-Ріяд і Арквейт.

В Арквейті один безпілотник упав на вулицю, але не вибухнув. Після цього на місце прибула армійський підрозділ і оточив район. Суданська армія та воєнізовані Сили швидкої підтримки одразу не прокоментували інцидент.

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Атаки дронами в Судані

Суданська влада та правозахисні організації звинувачують Сили швидкої підтримки в ударах по цивільній інфраструктурі, зокрема із застосуванням дронів. Угруповання заявляє, що працює для «захисту цивільних».

За даними ООН, від початку 2026 року до кінця жовтня внаслідок атак безпілотників у Судані загинули понад 1 630 цивільних. У жовтні дронові атаки зачепили понад 17 електростанцій у кількох містах країни, спричинивши масштабні відключення електроенергії в кількох штатах.

Війна між суданською армією та Силами швидкої підтримки почалася у 2023 році після суперечки щодо інтеграції воєнізованого формування. Відтоді конфлікт забрав десятки тисяч життів і змусив приблизно 13 мільйонів людей залишити свої домівки.

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