Очільник адміністрації турків-кіпріотів Унал Устел оголосив про план масштабної реконструкції закритого району Вароша у Фамагусті на Кіпрі. За його словами, підготовку так званого нового плану розвитку Вароші вже завершили, а громадськості його представлять найближчими тижнями. Про це повідомляє Cyprus Mail.

План розвитку району

Устел назвав проєкт найбільшим інфраструктурним проєктом, підготовленим його адміністрацією. Він заявив, що план має змінити Фамагусту, відновити зв’язок міста з морем і перетворити Варошу на один із найпотужніших туристичних напрямків регіону.

За словами Устела, проєкт є частиною підготовки до 50-ї річниці одностороннього проголошення незалежності, яку відзначатимуть у 2033 році. Подробиць запланованої реконструкції у повідомленні не наведено.

Статус Вароші

Вароша спорожніла після того, як турецькі сили встановили контроль над Фамагустою у 1974 році. Греки-кіпріоти, які жили в районі, залишили свої домівки та майно й відтоді не могли повернутися.

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Закритий район десятиліттями залишався переважно недоступним. У жовтні 2020 року турецька та турецько-кіпрська влада частково відкрили для відвідувачів пляж і окремі ділянки Вароші. У липні 2021 року вони оголосили про зняття військового статусу ще з 3,5% району, що відкрило шлях для цивільного використання цієї території.

Рада Безпеки ООН засудила ці кроки та закликала скасувати їх. Відповідно до резолюцій 550 і 789, заселення будь-якої частини Вароші особами, які не є її первинними мешканцями, вважається неприйнятним; район має бути переданий під управління ООН і повернений законним жителям.

Устел неодноразово відкидав пропозицію Христодулідіса повернути Варошу під управління ООН в обмін на відкриття порту Фамагусти під наглядом Європейської комісії. Він наполягає, що питання Вароші не можна розглядати окремо від всеохопного врегулювання кіпрської проблеми. Раніше Устел також заявляв, посилаючись на сейсмічні оцінки, що обстежені будівлі в закритій зоні не відповідають вимогам сейсмостійкості, а багато з них перебувають у занедбаному стані.

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