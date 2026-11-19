За даними TechCrunch, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла на саміті The New York Times Dealbook заявив, що поширення ШІ-агентів може змінити економіку інтернету та бізнес-моделі компаній, які залежать від реклами і трафіку, створюваного людьми.

Перехід до транзакційних моделей

Наделла порівняв можливий перехід до інтернету з ШІ-агентами зі зміною, яка відбулася під час переходу від вебпорталів на кшталт Yahoo до пошукових систем на кшталт Google. За його словами, такий перехід може змінити, які компанії платитимуть іншим за трафік і транзакції.

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Він припустив, що агрегатори, чия модель була розрахована на людський вебтрафік, можуть зіткнутися з перерозподілом ролей на ринку. Компаніям, які заробляли на рекламі завдяки увазі аудиторії, за його словами, доведеться орієнтуватися на оплату за клік або на транзакційні моделі.

Приклад Amazon і Shopify

Під час розмови згадали Amazon, яка блокує доступ ШІ-агентів до свого роздрібного сайту, не дозволяючи їм переглядати каталог і здійснювати покупки від імені користувачів. Наделла припустив, що в такій ситуації інша торговельна платформа, зокрема Shopify, могла б дозволити доступ агентам і здобути перевагу. На його думку, компанія, яка не прийме використання агентів, може поступитися конкурентам, а бізнесам, прив'язаним до певної моделі, доведеться швидко пристосовуватися до змін.

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