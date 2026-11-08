Очільник уряду Сінду оголосив Тарпаркар постраждалим від посухи — The Express Tribune

Очільник уряду пакистанської провінції Сінд Сайєд Мурад Алі Шах оголосив округ Тарпаркар постраждалим від посухи. Рішення ухвалили на тлі того, що від 85% до 90% посівів там були знищені або стали непродуктивними, а худоба зіткнулася з нестачею води та кормів, повідомляє The Express Tribune.

За даними місцевих органів доходів, вижили лише від 10% до 15% посівів.

Вода і корми

Під час наради в Будинку головного міністра Шах розглянув ситуацію в усіх семи талуках Тарпарккару. Він доручив профільним відомствам забезпечити безперебійне постачання питної води, кормів і товарів першої необхідності.

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Головний секретар Асіф Гайдер Шах отримав доручення негайно відремонтувати та відновити всі несправні установки зворотного осмосу, а також забезпечити повну роботу наявних систем водопостачання.

Мало дощів у вересні

Влада також має оцінити можливість прокладання окремого водогону з Наукота до Мітхі, щоб місто отримало стабільне джерело питної води. За даними, представленими на нараді, у семи талуках у 2026 році випало від 181 до 273 міліметрів мусонних опадів.

Водночас у вересні кількість опадів становила лише від 1 до 36 міліметрів. Унаслідок цього посіви та природні трави висохли до дозрівання. Шах також наголосив на необхідності терміново забезпечити худобу кормами, оскільки тваринництво є важливим джерелом доходу для населення Тарпарккару.

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