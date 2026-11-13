Очільник уряду Сінду Шах доручив пришвидшити кліматичні проєкти — Dawn

Очільник уряду пакистанської провінції Сінд Мурад Алі Шах у Карачі доручив провінційним відомствам прискорити реалізацію проєктів із водної безпеки та стійкості до кліматичних змін. Йдеться, зокрема, про ефективніше зрошення, дренажну інфраструктуру, збір дощової води та забезпечення безпечною питною водою громад, які постраждали від повеней, повідомляє Dawn.

На засіданні з питань зміни клімату в резиденції головного міністра Шах заявив, що кліматична стійкість є не лише екологічним питанням, а й необхідною умовою розвитку Сінду. Провінція, за його словами, особливо вразлива до повеней, посух, дефіциту води та берегової ерозії. Він наголосив, що кожна кліматична ініціатива має давати практичний результат для населення — захищати життя, засоби до існування, водні ресурси та інфраструктуру.

Вода, дренаж і захист від повеней

Учасники зустрічі розглянули хід робіт із протипаводкового захисту, відбудови житла, відновлення мангрових лісів, розвитку відновлюваної енергетики та кліматично орієнтованого сільського господарства. Під час брифінгу повідомили про відновлення 552 миль каналів у 23 округах, а також про спорудження 207 малих дамб із сукупною місткістю 0,65 млн акр-футів.

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Шах доручив іригаційному відомству підтримувати модернізовану протипаводкову інфраструктуру, прискорити дренажні проєкти та ефективно використовувати наявні водні ресурси. Також обговорювали запропоновану програму STAR-WASH вартістю 540 млн доларів, яка має забезпечити безпечну воду та санітарні послуги в постраждалих від повеней селах. На першому етапі програма розрахована на 1,2–1,5 млн людей.

Мангрові ліси та чиста енергія

Окремо на зустрічі розглянули відновлення 126 тис. гектарів мангрових лісів у межах ініціатив Delta Blue Carbon. Проєкт берегової стійкості Сінду має захистити понад 500 тис. жителів районів Татта, Суджавал і Бадін завдяки укріпленню узбережжя, дренажу та природоорієнтованим рішенням.

Уряд провінції також розглянув портфель проєктів додаткової вітрової генерації загальною потужністю 2360 МВт, сонячні енергетичні ініціативи для 275 тис. домогосподарств із низькими доходами та без доступу до електромережі, а також можливості виробництва чистої енергії з відходів. Шах закликав залучати приватні інвестиції та впроваджувати кліматично орієнтовані аграрні практики, зокрема зрошення на сонячній енергії, поповнення запасів підземних вод і цифрові кліматичні консультації.

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