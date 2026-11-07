Очільниця комітету закликала вшанувати 200-річчя колонії Свон-Рівер — ABC News Australia

В Австралії голова новоствореного комітету з підготовки до 200-річчя заснування колонії Свон-Рівер Коллін Гейворд заявила, що подію 2029 року варто розглядати як вшанування, а не як святкування. Освітянка та лідерка народу нунгар очолить комітет Західної Австралії, який визначатиме підхід штату до річниці.

Вшанування замість святкування

Як повідомляє ABC News Australia, Гейворд наголосила, що річниця має об’єднати мешканців штату. За її словами, частина людей захоче святкувати цю дату, тоді як інші — ні, але формат вшанування дає змогу всім визнати 200 років історії.

У 1979 році, коли Західна Австралія відзначала 150-річчя, програма включала концерти, сувенірну продукцію та реконструкцію прибуття капітана Джеймса Стірлінга і його солдатів на берег річки Свон. За подією тоді спостерігав принц Чарльз, нинішній король Чарльз, який також відкрив статую Стірлінга на Гей-стріт.

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Акцент на довгострокових проєктах

Гейворд зазначила, що заходи 2029 року можуть суттєво відрізнятися від програми 1979-го. Вона не виключила концертів, безкоштовних виступів і феєрверків, однак вважає, що вони не мають стати головним змістом відзначення. На її думку, важливіше створити тривалу спадщину для штату.

Серед можливих ініціатив вона назвала оцифрування державних архівів, що могло б спростити доступ людей до інформації про історію їхніх родин. Також Гейворд підтримала освітні проєкти про місцевості, де живуть мешканці Західної Австралії. Вона звернула увагу, що багато назв передмість мають аборигенне походження, хоча їхнє значення відоме не всім.

Громадські консультації щодо програми вже тривають. Звіт за їхніми підсумками мають подати комітету за кілька тижнів. Гейворд заявила, що в обговоренні слід належно врахувати аборигенну основу штату та внесок усіх культурних груп у його розбудову.

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