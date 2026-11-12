Очільниця уряду Пенджабу Наваз заявила про золото в п’яти річках — Dawn

Очільниця уряду пакистанської провінції Пенджаб Мар'ям Наваз на Пакистанському інвестиційному форумі з видобутку корисних копалин в Ісламабаді заявила про значні свідчення наявності достатньої кількості розсипного золота у п’яти річках провінції. Про це повідомляє Dawn.

Заява про золото в річках

За словами Наваз, золото нібито буквально тече всіма п’ятьма річками Пенджабу, зокрема в районах Міанвалі та Атток. Вона також назвала Пакистан країною з великими багатствами над і під землею, які, на її думку, слід досліджувати та перетворювати на відчутні економічні ресурси.

Очільниця уряду Пенджабу заявила, що перешкодою для освоєння ресурсів була не їхня наявність, а хаос над землею. На форумі також виступив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар. У заході взяли участь глави урядів Белуджистану та Сінду, а також губернатор Хайбер-Пахтунхви Файсал Карім Кунді.

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Ресурси та підтримка інвесторів

Наваз повідомила, що доходи департаменту шахт і корисних копалин Пенджабу за приблизно два з половиною роки зросли з близько 10 млрд до 40 млрд пакистанських рупій. Вона також заявила, що в Чініоті є 261,5 млн тонн запасів залізної руди.

За її словами, провінційна влада прагне спростити роботу інвесторів у гірничодобувному секторі через механізм єдиного вікна, усунення бюрократичних затримок і зайвих процедур. Наваз заявила, що уряд також здійснює капітальні інвестиції для зниження витрат інвесторів, пропонує пільгове фінансування до 5 млрд пакистанських рупій та рішення на основі сонячної енергії для зменшення витрат на енергію й пальне.

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