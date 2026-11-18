У США співвідношення вартості біткоїна до золота піднялося вище 200-денної ковзної середньої: вартість одного BTC відповідала приблизно 17,13 унції дорогоцінного металу. Це вказує на те, що біткоїн випереджав золото за динамікою, хоча обидва активи втрачали вартість у доларовому вимірі, повідомляє CoinDesk.

Золото втратило більше

За останню добу це співвідношення зросло більш ніж на 1,6%. Золото подешевшало на 2% — до приблизно 3,8 тис. доларів за унцію, тоді як біткоїн тримався поблизу 64 тисяч доларів. Від березневого мінімуму на рівні приблизно 12 унцій співвідношення зросло орієнтовно на 40%.

Від січневого рекорду близько 5660 доларів за унцію золото втратило приблизно третину вартості. Біткоїн, зі свого боку, подешевшав приблизно на 25% від рівня 85 тисяч доларів наприкінці вересня. Срібло втратило понад 60% від січневого піку у 120 доларів.

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Очікування рішення Федрезерву

Ринки враховували 97-відсоткову ймовірність підвищення Федеральною резервною системою США ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 9 грудня. Індекс долара США наближався до позначки 104 — найвищого рівня з березня 2025 року.

Федрезерв мав оприлюднити протокол жовтневого засідання, на якому регулятор зберіг ставку в діапазоні 3,75–4,00% після вересневого підвищення — першого з 2023 року. Двоє посадовців тоді підтримали ще одне підвищення на чверть відсоткового пункту. Вищі ставки зазвичай підтримують долар і зменшують привабливість ризикових інвестицій.

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