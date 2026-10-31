ODM заявила про переговори з партією президента Руто — Nation Kenya

Кенійська партія «Оранжевий демократичний рух» (ODM) на мітингу в Найробі 31 жовтня заявила, що продовжує переговори з партією президента Вільяма Руто UDA щодо умов політичної співпраці. Захід на майданчику «Джакаранда» присвятили пам’яті багаторічного лідера ODM Райли Одінги, повідомляє Nation Kenya.

Умови співпраці з UDA

Обуру Оґінґа, який керує партією після смерті свого брата Райли Одінги, заявив, що ODM приєдналася до уряду широкого представництва свідомо та не відмовляється від власних політичних інтересів. За його словами, цей формат відрізняється від коаліційного уряду, а переговори з UDA ще тривають.

Заступник лідера ODM і губернатор Кісії Сімба Араті наголосив, що партія не співпрацюватиме з UDA без домовленостей на вигідних для неї умовах. За його словами, така взаємодія має дати ODM можливість увійти до влади. Інші лідери партії на мітингу також підтвердили підтримку переобрання Руто у 2027 році, тоді як сама ODM заявила про намір очолити уряд у 2032 році.

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Боротьба за вплив у Найробі

Голова ODM і губернаторка Хома-Бею Гледіс Ванга відкинула заяви, що партію нібито залишили її впливові представники. Вона вказала на тисячі учасників мітингу як на свідчення того, що ODM зберігає підтримку в столиці.

Майданчик «Джакаранда» 13 вересня вже приймав великий захід руху Linda Mwananchi, де Едвін Сіфуна, депутат Бабу Овіно та губернатор Сіаї Джеймс Оренго мобілізували прихильників. За день до мітингу ODM Сіфуна відкрив штаб руху в районі Лавінгтон у Найробі; на заході були присутні колишній віцепрезидент Рігаті Гачагуа, лідер Wiper Калонзо Мусіока та інші представники опозиції.

Губернатор Найробі Джонсон Сакаджа, який відвідав мітинг ODM, заявив, що балотуватиметься на переобрання у 2027 році від цієї партії.

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