ОЕСР: вчителів найважче наймати в Європі — Euronews

Вчителів найважче наймати в середньому серед проаналізованих європейських країн, свідчить дослідження ОЕСР. Далі у переліку професій із найбільшим відносним дефіцитом ідуть фахівці у сфері охорони здоров’я та спеціалісти з інформаційно-комунікаційних технологій, повідомляє Euronews.

Індекс ОЕСР порівнює професії всередині кожної країни: позитивний показник вказує на відносний дефіцит кадрів, негативний — на відносний надлишок. Він не відображає ані кількість вакансій, ані загальну кількість працівників, яких бракує. Для більшості країн використали дані за 2024 рік.

Медицина, освіта та ІКТ

Учителі увійшли до п’ятірки найскладніших для найму працівників у 13 країнах. Фахівці у сфері охорони здоров’я та спеціалісти з ІКТ потрапили до такого переліку у 12 країнах кожна категорія. Загалом фахівців у сфері охорони здоров’я важко знайти у 23 із 27 досліджених країн, а працівників середньої медичної ланки, зокрема медичних техніків і частину медсестер, — у 21.

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Представники Європейської федерації асоціацій медсестер пов’язали кадровий дефіцит із високою кількістю пацієнтів на одну медсестру, небезпечними умовами праці, проблемами психічного здоров’я, невисокою оплатою, обмеженими кар’єрними перспективами, а також випадками домагань і насильства. Президент Постійного комітету європейських лікарів Оле Йоган Бакке заявив, що надмірне робоче навантаження та понаднормова праця сприяють вигоранню лікарів.

Кого найчастіше вдається знайти

Найлегше роботодавцям у досліджених країнах знайти різноробів: ця категорія має відносний надлишок у 21 країні. Далі йдуть помічники з приготування їжі — у 17 країнах, а також працівники найпростіших професій — у 16. Працівників сфери продажів та інших офісних службовців легше наймати у 15 країнах.

Водночас ситуація суттєво різниться залежно від країни. У Норвегії різнороби належать до найскладніших для найму працівників, в Іспанії найважче знайти помічників із приготування їжі, а у Франції — працівників найпростіших професій. Економістка ОЕСР Ізабель Скак Олуфсен пояснила відмінності структурою економіки та пропозицією робочої сили, зокрема рівнем оплати праці в освіті й медицині.

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