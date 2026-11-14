У Нью-Делі офіс прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді викликав секретаря телекомунікацій Аміта Агравала для пояснень щодо розпоряджень про блокування понад 100 вебсайтів, виданих на підставі підроблених судових наказів. Про це з посиланням на двох урядовців, обізнаних із ситуацією, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами співрозмовників видання, Агравал перервав поїздку до іншого штату, щоб прибути для пояснень. Він є найвищим за посадою чиновником у міністерстві телекомунікацій, яке опікується, зокрема, великими телекомунікаційними операторами та інтернет-провайдерами.

Блокування 129 сайтів

Раніше Reuters повідомило, що посадовці телекомунікаційного відомства доручили інтернет-провайдерам заблокувати 129 сайтів із незаконними ставками. Підставою стали нібито накази Високого суду, надіслані чиновникам людьми, які видавали себе за адвокатів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Онлайн-ставки в Індії заборонені. Водночас випадок викликав побоювання щодо механізмів перевірки документів у системі блокування та видалення онлайн-контенту, оскільки фальсифіковані судові документи потенційно можуть використовувати для блокування легальних сайтів.

Розслідування підробки

Поліція штату розпочала кримінальне розслідування щодо невстановлених осіб за підозрою у підробленні документів і шахрайстві. Міністерство телекомунікацій також ініціювало внутрішню перевірку, а поліція запросила документи відомства в межах розслідування.

За коментарями поліції та судового реєстру, два судові накази судів штатів, про які повідомило Reuters, були підробленими: вони містили вигадані логотипи й печатки суду, а також фальшивий QR-код. Документи та листування посадовців із вимогами до провайдерів заблокувати сайти кілька місяців були доступні на сайті Департаменту телекомунікацій. Станом на суботу один із підроблених наказів залишався у відкритому доступі, інший видалили.

Читай нас у