Офіцер поліції Фанні Нкосі подав у відставку в ПАР — TimesLIVE

У ПАР офіцер поліції Фанні Нкосі подав у відставку зі Служби поліції Південної Африки (SAPS) напередодні внутрішнього дисциплінарного слухання. Про отримання заяви про звільнення повідомила речниця поліції Атленда Мате, пише TimesLIVE.

Заява перед дисциплінарним слуханням

Нкосі, який раніше працював у підрозділі боротьби з організованою злочинністю провінції Гаутенг, подав заяву в п’ятницю. Внутрішнє слухання стосувалося ймовірних порушень, пов’язаних із його виступом перед комісією Мадланги.

Раніше Нкосі був ключовим свідком цієї комісії, однак згодом став одним із фігурантів справи. За даними видання, він також розглядав можливість залишити службу до початку дисциплінарного розгляду.

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Кримінальні обвинувачення

Проти Нкосі висунуто кримінальні обвинувачення, зокрема у шахрайстві, крадіжці та перешкоджанні здійсненню правосуддя. Його правові проблеми посилилися після обшуку в його будинку: там вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, ручну гранату, готівку та поліцейські матеріали справ.

Окрім кримінального провадження, SAPS вела щодо нього дисциплінарне провадження за звинуваченнями у службових порушеннях.

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