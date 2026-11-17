У Великій Британії 41-річного офіцера армії США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, передали під варту американських військових. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на британську контртерористичну поліцію.

Затримання поблизу Глостера

Військовослужбовця затримали минулого тижня поблизу міста Глостер на заході Англії. Він служив на базі Імджин-Барракс в Інсворті, у графстві Глостершир. На базі розташована штаб-квартира Союзного корпусу швидкого реагування НАТО.

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Розслідування передали США

Спочатку британська поліція заявляла, що офіцера затримали за статтями 1 та 3 Закону про національну безпеку 2023 року. Ці положення стосуються отримання або розголошення захищеної інформації та сприяння іноземній розвідувальній службі.

Глава британської контртерористичної поліції, помічник комісара Лоренс Тейлор повідомив, що згодом розслідування вирішили передати американській владі. За даними поліції, військовослужбовця передали під варту США у зв'язку з підозрами, що стосуються національної безпеки та шпигунства.

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