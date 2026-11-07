Огляд 100 досліджень пояснив, чому посуха може посилювати інфекції — Mongabay

Огляд 100 наукових досліджень показав, що посуха, пов’язана зі зміною клімату, може підвищувати ризик поширення окремих інфекцій, які залежать від води. Коли водойми міліють або пересихають, тварини-господарі патогенів і патогенні мікроорганізми скупчуються в небагатьох джерелах води, що полегшує передавання хвороб, повідомляє Mongabay.

Автори огляду, опублікованого в журналі Trends in Ecology & Evolution, назвали це явище «парадоксом посухи та хвороб». Раніше вважали, що скорочення водних ресурсів має автоматично зменшувати кількість водозалежних патогенів. Однак найвищі ризики можуть виникати на проміжному етапі — коли води вже бракує, але водойма ще не зникла повністю.

Чому менша кількість води не завжди знижує ризик

Дослідники виокремили три механізми, що визначають реакцію хвороб на посуху: зближення хазяїв, зміни якості води та повне зникнення водойм разом із популяціями хазяїв і патогенів. У спрощених водних екосистемах може ставати менше хижаків і конкурентів комарів, а кількість поживних речовин та органічних решток — зростати. За таких умов невеликі стоячі водойми можуть сприяти розмноженню комарів.

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За даними матеріалу, у 2025 році посуха охопила приблизно 30% площі суходолу планети — майже вдвічі більше, ніж у 2000 році. Автори огляду зазначили, що подібні механізми описували для сибірки, холери, трипаносомозу, денге, геморагічних хвороб, ботулізму птахів та інших інфекцій.

Приклади екологічного контролю

Одним із прикладів впливу зміненої екології стала ситуація на річці Сенегал після спорудження дамби Діама 1986 року. Вона перекрила міграцію місцевих річкових креветок Macrobrachium vollenhovenii, які поїдають прісноводних равликів — проміжних хазяїв паразитів, що спричиняють шистосомоз. Після повторного вселення креветок у частини річки чисельність інфікованих равликів там скоротилася на 80%, а кількість інфекцій — приблизно на 18%.

Науковці також звернули увагу на бабок: їхні личинки живляться личинками комарів у воді, а дорослі особини можуть поїдати десятки комарів щодня. Метааналіз 2023 року показав, що бабки й рівнокрилі бабки можуть ефективно контролювати популяції комарів і передавання таких захворювань, як гарячка Західного Нілу та енцефаліт Сент-Луїс. Автори огляду вважають, що спостереження за реакцією патогенів на посуху, вакцинація, контроль переносників і збереження екосистем можуть допомогти прогнозувати спалахи інфекцій.

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