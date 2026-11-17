Щоденний прийом препаратів заліза дітьми та підлітками ймовірно знижує ризик залізодефіцитної анемії, не впливаючи помітно на поширені захворювання. Таких висновків дійшли автори Кокранівського огляду 114 досліджень за участю понад 50 тисяч учасників, повідомляє News-Medical.

Що дослідили автори огляду

Науковці проаналізували вплив щоденного перорального прийому заліза окремо, у поєднанні з фолієвою кислотою або з іншими вітамінами й мінералами. Значну частину досліджень провели в Азії, а багато з них стосувалися дітей віком до п’яти років.

Залізо без інших добавок, за оцінкою авторів, імовірно зменшує частоту залізодефіцитної анемії порівняно з плацебо або відсутністю втручання. Поєднання заліза з фолієвою кислотою також імовірно має такий ефект, однак цей висновок ґрунтується лише на одному дослідженні. Дані щодо комбінацій заліза з іншими мікронутрієнтами мають різний рівень достовірності.

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Вплив на хвороби та побічні ефекти

Прийом лише заліза не вплинув на зріст або вагу дітей у порівнянні з однолітками тієї самої статі. Також не виявлено впливу на кашель, гарячку чи респіраторні захворювання. Залізо у поєднанні з фолієвою кислотою майже не змінювало частоту діареї та респіраторних хвороб.

Водночас частина даних про побічні ефекти є невизначеною. Залізо може спричиняти зміну кольору випорожнень; його самостійний прийом може майже не впливати на блювання чи діарею, а дані щодо закрепів автори назвали дуже непевними. Комбінації заліза з іншими вітамінами й мінералами, ймовірно, частіше викликали блювання, ніж такі самі добавки без заліза.

Автори огляду наголосили, що результати підтримують застосування препаратів заліза там, де поширений його дефіцит, але не означають, що щоденні добавки потрібні кожній дитині чи підлітку. Це слід оцінювати з урахуванням індивідуальних харчових потреб, поширеності дефіциту заліза та анемії, а також складу препарату.

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