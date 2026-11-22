Систематичний огляд і метааналіз 40 досліджень показав, що у людей із діабетом 2 типу скоригований відносний ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 53% вищий, ніж у людей без цього захворювання. Про результати повідомляє ScienceDaily.

Частота нових випадків

Дослідники проаналізували дані 40 робіт і оцінили частоту нових випадків хвороби Альцгеймера серед людей із діабетом 2 типу. За їхніми розрахунками, протягом року хвороба розвивається приблизно у 4,7 з кожної тисячі таких людей.

Автори зазначили, що відносний ризик показує різницю між двома групами, тоді як показник захворюваності відображає частоту виникнення нових випадків. Поєднання цих показників дає змогу оцінити тягар хвороби Альцгеймера серед людей із діабетом 2 типу.

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Окремий аналіз двох захворювань

На відміну від попередніх оглядів, у яких могли поєднувати різні типи діабету або форми деменції, ця робота зосереджена саме на діабеті 2 типу та хворобі Альцгеймера. Вона також окремо оцінила частоту появи нових випадків хвороби Альцгеймера.

Автор дослідження Еммануель Адевуї з Curtin School of Population Health зазначив, що аналіз відносного ризику та захворюваності дає точніше уявлення про поширеність хвороби Альцгеймера серед людей із діабетом 2 типу. Дослідження опубліковане у виданні Alzheimer’s Research & Therapy.

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