Дослідники Університетського коледжу Лондона проаналізували 43 кількісні дослідження за участю понад 28 тисяч людей і виявили: вищий рівень усвідомленості пов’язаний зі здоровішим використанням соціальних мереж та кращими показниками психічного здоров’я. Огляд, опублікований у журналі PLOS One, охопив дані учасників віком від 10 до 92 років, повідомляє News-Medical.

Усвідомленість передбачає уважне й неосудливе ставлення до власних думок, емоцій та подій у теперішньому моменті. Люди, які повідомляли про вищий рівень цієї навички у повсякденному житті, також частіше повідомляли про нижчі рівні депресії, тривожності, стресу, самотності та страху пропустити щось важливе — FoMO.

Які результати показав огляд

У 39 із 43 розглянутих досліджень були дані на користь того, що усвідомленість може послаблювати зв’язок між негативним досвідом у соцмережах і гіршими показниками психічного здоров’я. Вищий рівень усвідомленості також асоціювався з нижчим рівнем проблемного користування соціальними платформами.

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Найбільшу частку учасників у дослідженнях становили студенти університетів — 46,5%. Усі роботи спиралися на самооцінку учасниками власної усвідомленості або усвідомленого користування соцмережами. У 24 дослідженнях застосовували шкалу Mindful Attention Awareness Scale, яка оцінює уважність людини до власного досвіду в поточний момент.

Висновки потребують подальшої перевірки

В одному з досліджень учасники виконували вправи на усвідомленість, самостійно відстежували користування смартфоном і фіксували настрій. Автори зафіксували поліпшення показників стресу, тривожності, FoMO та проблемного користування соцмережами. В іншій роботі обмеження користування соцмережами на вісім днів підвищило уважність, однак водночас було пов’язане зі зростанням негативних емоцій порівняно з групою без обмежень.

Автори наголошують, що більшість проаналізованих досліджень були перехресними, тому вони не дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між усвідомленістю та кращими результатами. Також наявні дані переважно стосуються молодших людей із західних країн. Науковці зазначили, що на вплив соцмереж на психічне здоров’я впливають не лише індивідуальні звички, а й дизайн платформ та соціальне середовище користувачів.

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