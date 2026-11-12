Науковці з Нідерландів та Великої Британії проаналізували 61 дослідження менделівської рандомізації й дійшли висновку, що генетичні докази причинного зв’язку між загальною фізичною активністю та поліпшенням психічного або когнітивного здоров’я залишаються обмеженими та суперечливими. Як повідомляє News-Medical, у 30 із 61 проаналізованого дослідження зв’язку не виявили або результати вказували на протилежний його напрямок.

Що аналізували науковці

Огляд опублікували в журналі npj Exercise Medicine and Health. До нього увійшли роботи, що оцінювали можливий причинний зв’язок фізичної активності, малорухомої поведінки та показників фізичної форми з депресією, тривожними розладами, шизофренією, біполярним розладом, хворобою Альцгеймера та загальними когнітивними показниками.

Метод менделівської рандомізації використовує успадковані генетичні варіанти як непрямі показники певних рис або поведінки. Такий підхід може зменшувати вплив зовнішніх чинників і проблему зворотної причинності — коли здоровіші люди, наприклад, частіше займаються спортом. Водночас його висновки залежать від якості генетичних даних та коректності застосованих припущень.

Сильніші сигнали для аеробних вправ і сили

Більш послідовні результати виявили для окремих видів активності та характеристик фізичної форми. Усі три дослідження, присвячені аеробним вправам, зокрема плаванню й велоспорту, показали зв’язок із нижчим ризиком депресії. Автори наголосили, що такі генетичні висновки самі по собі не доводять ефективності конкретної програми тренувань.

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Показники фізичної форми частіше були пов’язані зі сприятливішими наслідками: потенційно захисні зв’язки для психічного здоров’я зафіксували у шести з восьми досліджень, а для когнітивних показників — у дев’яти з дванадцяти. Більшу силу кистьового стискання та більшу апендикулярну безжирову масу окремі роботи пов’язували з нижчим ризиком депресії й кращими когнітивними результатами.

Обмеження наявних даних

Якість значної частини робіт була низькою: це стосувалося 32 із 61 дослідження. Лише 11% робіт мали достатньо сильні генетичні інструменти. Поширеними проблемами були надто м’які критерії відбору генетичних варіантів, мала кількість таких варіантів або неповна статистична інформація. Лише 26 досліджень використовували незалежні генетичні зведені дані для конкретної пари «чинник — наслідок».

Дані щодо малорухомої поведінки також виявилися неоднозначними. Тривалий перегляд телебачення неодноразово пов’язували з вищим ризиком депресії, але після врахування індексу маси тіла частина оцінок слабшала. Автори огляду пропонують поєднувати генетичні методи з рандомізованими дослідженнями та сімейними когортами, щоб отримати надійніші рекомендації для підтримки здоров’я мозку впродовж життя.

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