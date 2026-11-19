Дослідники Університету Ноттінгема у Великій Британії дійшли висновку, що для людей віком до 50 років може знадобитися окремий підхід до інтерпретації фекального імунохімічного тесту на рак кишківника. Науковці проаналізували, як цей тест працює у пацієнтів із симптомами, які можуть бути пов’язані з колоректальним раком.

Як повідомляє News-Medical, фекальний імунохімічний тест, або FIT, виявляє мікроскопічні сліди крові у випорожненнях. У британській первинній медичній допомозі його застосовують для пацієнтів із відповідними симптомами. За результату FIT на рівні 10 або вище пацієнтів направляють до лікарні на термінові додаткові обстеження, зокрема колоноскопію.

Дані понад 69 тисяч пацієнтів

Команда переглянула 12 досліджень, до яких увійшли понад 69 тисяч людей молодше 50 років із симптомами та результатами FIT. Колоректальний рак діагностували приблизно в одного з 300 таких пацієнтів — це 0,35%. Серед людей віком понад 50 років ризик був у три-сім разів вищим.

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Автори зазначають, що FIT є корисним тестом для діагностики раку кишківника, однак однаковий поріг у 10 може не однаково відповідати ризикам у різних вікових групах. За нинішнього підходу значно більше молодших пацієнтів можуть потребувати інвазивних подальших обстежень, щоб виявити один випадок раку, ніж серед старших людей.

Потрібні подальші дослідження

Старший автор роботи, професор Девід Г’юмс, заявив, що необхідно визначити оптимальний поріг FIT для пацієнтів до 50 років або включати результат тесту до індивідуальних моделей оцінки ризику колоректального раку. Також, за його словами, слід дослідити інші можливі причини підвищеного показника FIT у молодших вікових групах.

Роботу опублікували в журналі Gut. Її підготували за участю міжнародних партнерів, зокрема COLOREACH-UK та американської благодійної організації Fight Colorectal Cancer.

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