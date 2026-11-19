Новий огляд Cochrane свідчить, що добавки з куркумою можуть давати незначне або не давати клінічно важливого полегшення болю людям з остеоартрозом колінного суглоба. Про результати огляду повідомляє News-Medical.

Дев’ять досліджень і 1245 учасників

Міжнародна група дослідників проаналізувала дев’ять досліджень за участю 1245 людей з остеоартрозом коліна. У випробуваннях добавки з куркумою порівнювали з плацебо, нестероїдними протизапальними препаратами, зокрема ібупрофеном і диклофенаком, а також із парацетамолом.

Учасникам у середньому було від 52 до 62 років, приблизно дві третини становили жінки. Дослідження проводили в Австралії, Бельгії, Індії та Таїланді, а їхня тривалість становила від чотирьох тижнів до трьох місяців. Автори розглядали різні екстракти куркуми та продукти на основі куркуміноїдів, які відрізнялися складом, дозуванням і вмістом куркуміноїдів.

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Чому висновки відрізняються від попередніх оглядів

За оцінкою авторів, наявні дані не демонструють чіткої клінічної користі: куркума не виявилася ефективнішою за плацебо чи протизапальні препарати. Водночас визначеність доказів обмежена через недоліки самих досліджень.

Попередні систематичні огляди здебільшого припускали, що куркума може зменшувати біль і поліпшувати фізичну функцію. Однак новий огляд застосував формальну перевірку достовірності клінічних випробувань. Десять досліджень викликали питання під час такого скринінгу й не були включені до аналізу, оскільки занепокоєння щодо них лишилися невирішеними.

Провідний автор огляду, ревматолог Іван Ширинський, заявив, що не рекомендував би рутинно добавки з куркумою пацієнтам з остеоартрозом коліна. За його словами, пацієнтам варто пояснювати, що відомо й що лишається невизначеним щодо користі та потенційної шкоди таких добавок.

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