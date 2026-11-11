Огляд понад 350 досліджень пов’язав менше білка з повільнішим старінням — ScienceDaily

У США дослідники, серед яких Дадлі Леммінг з Університету Вісконсин—Медісон, проаналізували понад 350 наукових праць і дійшли висновку, що зменшення кількості білка в раціоні може бути пов’язане з повільнішим біологічним старінням, поліпшенням метаболізму та, за певних умов, довшою тривалістю життя. Про це повідомляє ScienceDaily.

Автори огляду наголошують: висновки не доводять, що обмеження білка подовжує життя людей. Водночас експерименти на мухах і гризунах показали, що зниження білка здатне збільшувати тривалість життя навіть без скорочення загальної калорійності раціону. У кількох клінічних дослідженнях за участю людей менше споживання білка також пов’язували зі зниженням ваги й частки жиру та кращими показниками глюкози натще.

Роль гормону FGF21

Одним із можливих пояснень названо підвищення рівня фактора росту фібробластів 21, або FGF21, коли в раціоні менше білка. Цей гормон допомагає організму адаптуватися до зміни доступності поживних речовин, впливає на використання енергії, регуляцію рівня цукру в крові та запалення. У мишей підвищений рівень FGF21 асоціювався з довшим життям, особливо у самців. Відомо також, що обмеження білка підвищує рівень цього гормону в людей, однак чи дає це такий самий ефект для довголіття, наразі не встановлено.

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Дослідники окремо звернули увагу на амінокислоти метіонін, ізолейцин і валін. Надмірне надходження цих компонентів може активувати процеси, пов’язані з ростом клітин. Такі процеси необхідні для розвитку й відновлення тканин, але їхня тривала надмірна активація, за даними огляду, може бути пов’язана з ожирінням, запаленням та іншими віковими порушеннями.

Потреба залежить від активності

Дадлі Леммінг, автор огляду, зазначив, що користь білка для росту м’язів і відновлення після фізичних навантажень є очевидною. Водночас для людей із переважно сидячим способом життя надлишкове споживання білка може мати негативні наслідки для здоров’я на популяційному рівні.

Автори підкреслюють, що універсальної норми немає. Більше білка можуть потребувати вагітні, деякі літні люди та ті, хто регулярно тренується, адже він потрібен для відновлення й підтримання м’язів. На думку дослідників, рекомендації щодо білка варто персоналізувати з урахуванням віку та рівня фізичної активності.

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