Огляд пов’язав низький тестостерон із вищим ризиком смерті від раку — ScienceAlert

Систематичний огляд довгострокових даних понад 26 тисяч чоловіків з Австралії, США та Європи пов’язав найнижчі рівні тестостерону з на 18% вищим відносним ризиком смерті від раку. Як повідомляє ScienceAlert, результати дослідження опублікували в журналі The Lancet Healthy Longevity.

Ризик зростав за найнижчих показників

Науковці порівняли чоловіків із рівнем тестостерону в найнижчій п’ятій частині діапазону з тими, чиї показники були у найвищій п’ятій частині. Вища ймовірність смерті від онкологічних захворювань зберігалася після врахування віку та інших чинників, пов’язаних зі здоров’ям.

За даними огляду, ризик смерті від раку починав зростати, коли початковий рівень тестостерону був нижчим за 8,6 нмоль/л. Один із авторів дослідження, ендокринолог Бу Єп з Університету Західної Австралії, зазначив, що низький тестостерон може бути маркером поганого стану здоров’я, а не безпосередньою причиною онкологічних хвороб.

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Врахували також інші гормони

Дослідники також виявили зв’язок із трьома іншими гормонами. Найнижчий рівень дигідротестостерону, похідного від тестостерону гормону, асоціювався з на 21% вищим відносним ризиком смерті від раку. Низькі показники глобуліну, що зв’язує статеві гормони, пов’язали з на 28% вищим ризиком раку простати, а низький рівень лютеїнізуючого гормону — з на 45% вищим ризиком цього захворювання.

Водночас автори не виявили зв’язку між рівнем тестостерону та ризиком раку простати. Вони наголосили, що результати не доводять користі замісної терапії тестостероном для зниження онкологічного ризику. Велике рандомізоване дослідження 2023 року за участю понад 5 тисяч чоловіків із низьким рівнем тестостерону також не зафіксувало істотної зміни ризику раку простати внаслідок такої терапії.

Науковці радять чоловікам, у яких виявили низький рівень тестостерону, звернутися до лікаря для комплексного обстеження та оцінки інших можливих проблем зі здоров’ям.

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