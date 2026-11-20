Огляд 115 рандомізованих контрольованих досліджень за участю понад 30 тисяч людей пов’язав есциталопрам, дулоксетин і агомелатин із вищою ймовірністю стійкого поліпшення симптомів депресії порівняно з флуоксетином. Про роботу, опубліковану в The Lancet Psychiatry, повідомляє ScienceDaily.

Результати порівняння

Дослідники оцінювали, наскільки різні антидепресанти допомагають підтримувати поліпшення стану за депресії, а також прийнятність лікування для учасників. Тривалим застосуванням автори вважали приймання препарату щонайменше шість місяців.

Основний аналіз об’єднав результати 35 випробувань, у яких один антидепресант безпосередньо порівнювали з іншим. Есциталопрам, дулоксетин і агомелатин були пов’язані з більшою ймовірністю стійкої відповіді на лікування, ніж флуоксетин. Учасники, які приймали есциталопрам або дулоксетин, також рідше припиняли участь у випробуваннях, ніж ті, хто отримував флуоксетин.

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Прийнятність препаратів дослідники оцінювали за часткою учасників, які припинили лікування з будь-якої причини. Водночас цей показник не обов’язково повністю відображає особистий досвід людини із застосування препарату.

Обмеження даних

Автори зазначають, що результати не дають підстав назвати один антидепресант найкращим для всіх людей. Понад половину досліджень в основному аналізі оцінили як такі, що мають високий ризик систематичної похибки. Деякі препарати також вивчали у небагатьох роботах, що робить порівняння менш певними.

Учасників випробувань, які безпосередньо порівнювали антидепресанти, зазвичай спостерігали близько шести місяців від початку лікування; лише шість досліджень тривали довше. Висновки відображають середні результати для груп і не можуть визначити, який препарат буде найкращим для конкретної людини. Якщо антидепресант діє добре, результати цього огляду не є підставою самостійно змінювати лікування; початок, зміну або припинення терапії слід обговорювати з лікарем.

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