Охоронець заперечив, що Закарію зв’язували стяжками на борту літака — ABC News Australia

В Австралії керівник охоронної групи Натан Геккел заявив у Верховному суді, що ні він, ні інші охоронці не зв’язували Масуда Закарію пластиковими стяжками під час перельоту з Туреччини до Сіднея у грудні 2023 року. Закарія домагається припинення провадження у справі про два вбивства, у яких його обвинувачують, оскаржуючи законність свого повернення до Австралії.

Як повідомляє ABC News Australia, Геккел, колишній військовий і провідний підрядник Hart International на цьому рейсі, сказав, що турецька влада доправила Закарію на борт уже в пластикових стяжках. За його словами, ці стяжки згодом зняли під час польоту.

Суперечка про утримання на рейсі

Питання про те, чи був Закарія обмежений у пересуванні на борту літака, є одним із ключових у його клопотанні про остаточне припинення справи. Захист ставить під сумнів, чи могли люди, які не були представниками австралійських правоохоронних органів, фізично утримувати його під вартою під час рейсу.

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Адвокати Закарії стверджують, що компанії Skytraders і Hart International незаконно викрали їхнього клієнта. Австралійська федеральна поліція заплатила цим підрядникам 1 мільйон доларів за проведення операції.

Обставини повернення з Туреччини

Через чотири дні після початку слухань прокурори визнали, що Закарія мав законне право перебувати в Туреччині, коли в Стамбулі його забрали підрядники, роботу яких оплачувала Австралійська федеральна поліція. Згодом його затримала турецька поліція в курортному місті Бодрум після року переховування від австралійських правоохоронців.

Австралійські поліцейські цього тижня заперечили, що тиснули на Туреччину з метою депортації Закарії. Слухання перед суддею Едвардом Мастоном тривають. Якщо клопотання Закарії буде задоволене, обвинувачення щодо його ймовірної ролі у вбивствах Саліма й Туфіка Хамзе у 2021 році можуть бути зняті.

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