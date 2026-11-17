У Криму — тимчасово окупованій Росією, державою-агресором, частині України — призначений РФ керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив про другу менш ніж за добу атаку на Керченський міст. За його словами, повідомлення про це надійшло близько 1:34 за місцевим часом у вівторок, а рух переправою призупинили.

Аксьонов також закликав жителів і відвідувачів Криму не їхати у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Відео перевіряють

Як повідомляє The War Zone, у соціальних мережах поширилися відео, які нібито показують вибух і пожежу в районі мосту. На одному з роликів може бути видно вибух у тій самій частині споруди, яка зазнала удару раніше, а також деформацію конструкції.

Водночас низька якість кадрів не дає змоги достовірно встановити їхню автентичність і наслідки ймовірного удару. Українські посадовці станом на момент публікації матеріалу не заявляли про відповідальність за другу атаку.

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Пошкодження після першого удару

За даними видання, удар у понеділок став першим по мосту більш ніж за рік. Російське телебачення транслювало кадри, на яких, за оцінкою The War Zone, видно значні пошкодження автомобільної частини переправи: арка дорожнього прольоту могла зазнати прямого влучання та деформуватися.

Супутникові знімки, отримані виданням після першої атаки, також вказують на ознаки пошкоджень поблизу арки автомобільного переходу. На іншому кінці головного дорожнього прольоту помітили темні плями, які можуть бути слідами горіння, однак їхній зв’язок із першим ударом не встановлено.

The War Zone також зазначає, що є дані про можливе зміщення пошкодженої арки на 4,9 градуса. Таке пошкодження, за оцінкою видання, може суттєво обмежити безпечне навантаження на проліт. Керченський міст є автомобільним і залізничним сполученням для переміщення особового складу, техніки та постачання між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

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