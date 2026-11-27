Олімпійська призерка зі США з академічного веслування Аніта Дефранц померла у віці 74 років. Про її смерть у четвер повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Причину смерті не розкрили.

Робота в олімпійському русі

Як пише The Japan Times, Дефранц стала першою темношкірою американкою та першою американкою, яка увійшла до складу МОК. Президентка МОК Кірсті Ковентрі назвала її наставницею, подругою та джерелом натхнення для багатьох людей у світі.

Дефранц була віцепрезиденткою оргкомітету Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі, а 1986 року її обрали членкинею МОК. У 1997 році вона стала першою жінкою на посаді віцепрезидентки організації. Також Дефранц 13 років входила до виконавчого органу МОК та майже два десятиліття очолювала комісію «Жінки і спорт».

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Спортивна кар’єра

На Олімпійських іграх 1976 року Дефранц була капітанкою збірної США з академічного веслування та здобула бронзову медаль у змаганнях жіночих вісімок. Вона народилася 4 жовтня 1952 року та виросла в Індіанаполісі, штат Індіана. Веслуванням почала займатися під час навчання в Коннектикутському коледжі.

Спортсменка кваліфікувалася на Олімпіаду 1980 року та відкрито критикувала бойкот Московських ігор з боку США. За її словами, боротьба за можливість американських атлетів поїхати до Москви змінила її життя та привела до роботи в МОК.

Відзнаки

У 2025 році Дефранц включили до Зали слави Олімпійського та Паралімпійського комітету США. Раніше цього року на зимовій Олімпіаді Мілан — Кортіна вона передала олімпійський вогонь Кірсті Ковентрі під час естафети факела. Ковентрі, перша жінка на посаді президентки МОК, відзначала внесок Дефранц у розвиток жіночого лідерства у світовому спорті.

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