Омалізумаб може зменшувати реакції при синдромі альфа-гал у 64 пацієнтів — News-Medical

Дослідження за участю 64 людей із синдромом альфа-гал показало, що біологічний препарат омалізумаб може зменшувати частоту або тяжкість алергічних реакцій. Дані представили на щорічній науковій зустрічі Американського коледжу алергії, астми та імунології 2026 року, повідомляє News-Medical.

Результати лікування

До початку терапії 81% учасників дослідження мали анафілаксію — тяжку алергічну реакцію, а понад половина потребувала епінефрину. Під час лікування омалізумабом жодному з пацієнтів не знадобився епінефрин через харчову реакцію. Ще 95% учасників повідомили, що реакції стали рідшими або менш тяжкими.

Приблизно третина пацієнтів змогла знову вживати деякі або всі продукти з червоного м’яса чи інші продукти, виготовлені із ссавців. Побічні ефекти траплялися нечасто та переважно були легкими, зокрема повідомляли про біль у суглобах. Двоє учасників припинили лікування через побічні явища.

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Чому синдром важко розпізнати

Синдром альфа-гал виникає після укусу кліща Lone Star tick. Укус може викликати реакцію організму на альфа-гал — цукор, що міститься у яловичині, свинині, баранині, деяких молочних продуктах та інших продуктах із ссавців. На відміну від багатьох харчових алергій, симптоми часто виникають через кілька годин після їжі, тому встановити зв’язок між продуктом і реакцією буває складно.

Автори також описали випадок 66-річного чоловіка, який після укусу кліща мав кропив’янку, кашель і проблеми з надходженням кисню через кілька годин після вживання червоного м’яса та алкоголю. Аналіз крові виявив високу алергічну чутливість до альфа-галу. Пацієнтові призначили епінефрин для екстрених випадків, порадили уникати червоного м’яса та попередили, що алкоголь може посилювати реакції.

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